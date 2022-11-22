Игрок сборной Аргентины Гомес: «Мы должны побеждать в оставшихся матчах»

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Гомес прокомментировал поражение от Саудовской Аравии. Матч первого тура группового этапа чемпионата мира завершился со счетом 1:2.

«Нам тяжело, но болельщики поддерживают нас. Есть ошибки, над которыми необходимо работать. Мы должны одерживать победы в оставшихся матчах», — приводит слова Гомеса пресс-служба национальной команды в социальной сети.

Футболист отметил, что в первом тайме Аргентина создала много моментов, в которых были зафиксированы офсайды, а потом случились пять печальных минут для команды.

Во втором туре чемпионата мира сборная Аргентины проведет матч против Мексики, встреча состоится 26 ноября в 22:00 по мск.