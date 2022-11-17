Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира»

17 Ноября 2022 • 14:45 Комментировать
Аргентина
...
Саудовская Аравия
1 1.18 X 6.90 2 19.00
22.11 13:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что ему было бы приятно видеть, как Лионель Месси или Криштиану Роналду побеждают на чемпионате мира.

«Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира. Это был бы подходящий конец их невероятной карьеры», – цитирует Руни TOI.

Напомним, в 2014 году сборная Аргентины уже играла в финале чемпионата мира, но тогда южноамериканцы уступили в решающем матче Германии. К грядущему турниру в Катаре Аргентина подходит в качестве действующих обладателей Копа Америка.

Роналду максимум доходил с Португалией до полуфинала на чемпионате мира 2006 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов заявил, что планирует смотреть чемпионат мира – 2022
15:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино не исключил, что в будущем возглавит сборную Англии
15:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чепчугов оценил гипотетические шансы сборной России на ЧМ-2022
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру осознаёт то, что на чемпионате мира основным игроком ему не быть
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира»
14:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рашид Рахимов — о чемпионате мира: «Казахстана нету же, за кого болеть?»
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Бразилии и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2022
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Португалия – основной претендент на первое место в группе H ЧМ-2022
14:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру рассказал, как узнал о приглашении на чемпионат мира
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известны сроки восстановления Нкунку
13:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии столкнулась с неожиданными проблемами в Катаре из-за верблюдов
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Я почти никогда не нервничаю»
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джикия рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 1
11:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куртуа: «Если мы сыграем с Испанией, вы увидите лучшую версию Эдена Азара»
11:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Иньеста считает, что сборной Испании по силам выиграть чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем