Руни: «Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что ему было бы приятно видеть, как Лионель Месси или Криштиану Роналду побеждают на чемпионате мира.

«Было бы приятно видеть, как Месси или Роналду побеждают на чемпионате мира. Это был бы подходящий конец их невероятной карьеры», – цитирует Руни TOI.

Напомним, в 2014 году сборная Аргентины уже играла в финале чемпионата мира, но тогда южноамериканцы уступили в решающем матче Германии. К грядущему турниру в Катаре Аргентина подходит в качестве действующих обладателей Копа Америка.

Роналду максимум доходил с Португалией до полуфинала на чемпионате мира 2006 года.