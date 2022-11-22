Месси – в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Саудовской Аравией

Во вторник путь на чемпионате мира начинает сборная Аргентины – «альбиселесте» в первом туре группового этапа встретятся с Саудовской Аравией. Главный тренер аргентинской национальной команды Лионель Скалони принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Паредес, Алехандро Гомес, Месси, ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Матч Аргентина – Саудовская Аравия стартует в 13:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Помимо Аргентины и Саудовской Аравии в группе С также выступят Польша и Мексика.