Скалони: «В заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 могут произойти изменения»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признал, что нынешнюю заявку команды рано утверждать в качестве окончательной.

«Не исключаю, что наш список из 26 футболистов, заявленных на турнир, может измениться. Посмотрим, – цитирует Скалони известный инсайдер Фабрицио Романо. – В нашем составе есть игроки, которых нельзя считать здоровыми на 100%, нам нужно быть осторожными. Мы будем следить, насколько быстро они смогут набрать форму», – заявил специалист.

В рамках групповой стадии чемпионата мира аргентинцам предстоит встретиться со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.