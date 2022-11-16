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Скалони: «В заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 могут произойти изменения»

16 Ноября 2022 • 22:58 Комментировать
Аргентина
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Саудовская Аравия
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22.11 13:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признал, что нынешнюю заявку команды рано утверждать в качестве окончательной.

«Не исключаю, что наш список из 26 футболистов, заявленных на турнир, может измениться. Посмотрим, – цитирует Скалони известный инсайдер Фабрицио Романо. – В нашем составе есть игроки, которых нельзя считать здоровыми на 100%, нам нужно быть осторожными. Мы будем следить, насколько быстро они смогут набрать форму», – заявил специалист.

В рамках групповой стадии чемпионата мира аргентинцам предстоит встретиться со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чемпионат Мира Лионель Скалони
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АРГЕНТИНА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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