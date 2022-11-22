Сунесс: «Это была тень любой сборной Аргентины, которую я когда-либо видел»

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс прокомментировал неудачный старт сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа подопечные Лионеля Скалони проиграли Саудовской Аравии со счетом 1:2.

«В этом матче на поле была тень любой сборной Аргентины, которую я когда-либо видел своими глазами. Просто тень», - передает слова специалиста BBC Sport.

Во втором туре сборная Аргентины встретится с национальной командой Мексики. Игра состоится в субботу, 26 ноября. Завершит групповой раунд аргентинская дружина поединком против поляков 30 ноября.