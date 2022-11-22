Габулов: Аргентина сделает правильные выводы, но дальше будет сложнее

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал сенсационную победу Саудовской Аравии над Аргентиной. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:1.

По мнению эксперта, аргентинская команда вышла на игру с недостаточным настроем, но такое не должно случаться в первом матче турнира.

«Все думали, что Аргентина сейчас вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году. Саудиты прогрессируют и развиваются. Аргентина сделает правильные выводы», — заявил Габулов «Чемпионату».

Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой, встреча состоится 26 ноября в 22:00 по московскому времени.