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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Борис Игнатьев оценил игру Месси и Роналду на старте ЧМ-2022 эксклюзив

26 Ноября 2022 • 12:00 Комментировать
Аргентина
1:2
Саудовская Аравия
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от проходящего чемпионата мира в Катаре.

- Как вы оцениваете выступление фаворитов на мундиале на данный момент?

- Кто-то подтвердил свой класс, а некоторые явно выступили ниже возможностей. Главное сейчас не столько результат, потому что все еще можно наверстать, а то, что некоторые сборные явно не вышли на свой уровень. Они не показывают ожидаемой игры.

- Какие это сборные?

- Совсем ничего не показала Германия. Очень посредственную игру выдали аргентинцы. Это две большие команды. Болельщики ждали их в полуфинале как минимум. Но они явно не дотягивают до этого. Есть вещи, с которыми тренеры столкнулись впервые: время проведения чемпионата, сроки подготовки. Они не соответствуют всем методическим канонам. Игроки не успели восстановиться: семь – десять дней – это крайне мало на адаптацию, приведение себя в чувство после чемпионатов.

- Какие сборные еще удивили?

- Саудовская Аравия. Я никак не мог предположить, что они скомпонуют боеспособную команду из отдельных футболистов. На это нужно время. Но игроки смогли реализовать то, что в них вкладывали тренеры, хотя обычно на это уходят чуть ли не годы. Но мы увидели, что эти ребята практически ни в чем не уступали лучшим звездам европейского и мирового футбола. Они выглядели достойно. Это говорит о том, что футбол идет вперед, развивается. В командах улавливают тенденции, делают все, чтобы футболисты росли. Но многие топ-сборные примерно понимают, что будет к третьему туру, и в первом не особо выдавали на гора, все то, что есть. Кто-то пока не дотягивает и за счет матчей пытается набрать игровую форму и наладить взаимосвязи.

- Как думаете, Саудовская Аравия может стать открытием турнира?

 - Конечно. Так же, как и Иран. Они приучили нас, что отбираются из своего региона. Но боеспособными командами раньше не были. Но сегодня мы видим другую картину. А саудовцы – просто феномен. Это открытие. У них все выстроено на самом хорошем уровне.

- Как оцените выступление Месси и Криштиану Роналду по первому матчу?

- Если бы я их не знал, и мне бы сказали, что это Роналду или Месси, то я бы не стал ими восторгаться. Забить пенальти – не очень сложное дело в футболе. Они ничем не проявили себя, учитывая их величие. Мы ждем от них другого. Они нас приучили, что разукрашивают футбол. Пока эти ребята играют обыкновенно.

- Кто из топовых сборных вам больше понравился по первому туру группового этапа?

- Испания. Но она играл со сборной без должной организации. Тем не менее, испанцы выглядели командой с четко очерченными игровыми принципами, пониманием структуры. Они знали, что им надо делать и были заряженными. Не выключались весь матч и довели счет до 7:0. Легко и свободно.

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- Англия в первой встрече забила шесть мячей, вчера американцам ни одного. Это удивило?

- Англичане выйдут из группы, пройдут следующую стадию, а потом будут спотыкаться. А американцы - хорошая сборная с неплохим составом и быстрыми игроками. А их соперник вчера не вышел на свой самый высокий уровень. Он работал, пытался что-то делать, но не хватало внутреннего огня, который мог бы принести выгоду из более высокого уровня мастерства.

- Немцы и аргентинцы не смогли выиграть первые матчи. Допускаете, что кто-то из них не выйдет из группы?

- У немцев шансов больше, чем у аргентинцев. Но и Аргентина выйдет. Они играли с преимуществом, забивали из офсайда, и это расхолодило игроков психологически. Когда ты успешен, то кажется, что так будет до конца матча. Они думали, что раз получается забивать из вне игры, то все равно что-то залетит и по правилам, ведь они сильнее. Но эту мысль надо гнать, когда выходишь на поле. Они дали основание соперникам проявлять себя с лучшей стороны. А в ситуации с немцами многое будет зависть от матча Германия – Испания. Хотя немцы приучили нас к тому, что в трудные минуты они находит силы. Может быть, так и будет с испанцами.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии Борис Игнатьев
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