Андронов дал прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказался о предстоящем старте сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022. В первом туре подопечные Лионеля Скалони встретятся с национальной командой Саудовской Аравии.

«Для Аргентины главное - уверенно начать. Вижу ставку на победу Аргентины с форой (-2). Она постарается показать тот футбол, который должен привести ее к победе на турнире», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Месси и компания стартуют на мундиале завтра, 22 ноября. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени. Также в этой группе сыграют сборные Польши и Мексики.