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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» отреагировал на дебют Чистякова и Сутормина за сборную России

09 Октября 2021 • 09:24 Комментировать
РОССИЯ
1:0
Словакия
окончен

Футболисты петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин дебютировали за национальную команду России во вчерашнем матче отбора чемпионата мира-2022 против сборной Словакии.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» поздравила игроков с важным событием: «С дебютом, парни».

Напомним, что Алексей попал в стартовый состав сборной, а Дмитрий вышел на замену в середине второго тайма.

Поединок прошел в Казани и завершился минимальной победой России со счетом 1:0. Хозяева выиграли благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.

По итогам семи туров команда Валерия Карпина набрала 16 баллов и занимает второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин
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