«Зенит» отреагировал на дебют Чистякова и Сутормина за сборную России

Футболисты петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин дебютировали за национальную команду России во вчерашнем матче отбора чемпионата мира-2022 против сборной Словакии.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» поздравила игроков с важным событием: «С дебютом, парни».

Напомним, что Алексей попал в стартовый состав сборной, а Дмитрий вышел на замену в середине второго тайма.

Поединок прошел в Казани и завершился минимальной победой России со счетом 1:0. Хозяева выиграли благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.

По итогам семи туров команда Валерия Карпина набрала 16 баллов и занимает второе место.