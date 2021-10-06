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Сёмин: «Глебов – очень полезный игрок в обороне»

06 Октября 2021 • 22:22 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Юрий Сёмин, который недавно покинул должность главного тренера «Ростова», поделился мнением касательно решения Валерия Карпина вызвать в сборную Данила Глебова на замену Денису Глушакову.

Сёмин подчеркнул, что поддерживает такой выбор наставника национальной команды. По его словам, Глебов заслужил своего шанса благодаря стремительному прогрессу в последнее время. «Это очень полезный игрок в обороне. Думаю, он по-настоящему усилит нашу сборную», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Более того, Сёмин отметил, что в распоряжении Карпина сейчас найдется мало игроков, которые способны так хорошо вступать в отбор, как это умеет делать полузащитник ростовчан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Данил Глебов
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