Сёмин: «Глебов – очень полезный игрок в обороне»

Юрий Сёмин, который недавно покинул должность главного тренера «Ростова», поделился мнением касательно решения Валерия Карпина вызвать в сборную Данила Глебова на замену Денису Глушакову.

Сёмин подчеркнул, что поддерживает такой выбор наставника национальной команды. По его словам, Глебов заслужил своего шанса благодаря стремительному прогрессу в последнее время. «Это очень полезный игрок в обороне. Думаю, он по-настоящему усилит нашу сборную», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Более того, Сёмин отметил, что в распоряжении Карпина сейчас найдется мало игроков, которые способны так хорошо вступать в отбор, как это умеет делать полузащитник ростовчан.