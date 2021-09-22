Уткин обозвал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России

Экс-комментатор, а ныне популярный ютуб-блогер Василий Уткин прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в сборную России.

«Ну и дурак», - лаконично отреагировал Василий в своем телеграм-канале.

Дзюба аргументировал свой отказ тем, что пока не набрал хорошую форму.

Напомним, что тренерский штаб сборной России не вызвал Артёма на сентябрьские игры отбора чемпионата мира-2022.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 33-летний бомбардир провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.