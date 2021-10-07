​Игрок сборной Словакии отреагировал на решение Дзюбы не приезжать в лагерь национальной команды

Хавбек сборной Словакии Ондрей Дуда перед матчем с командой России прокомментировал ситуацию с форвардом Артёмом Дзюбой.

Ранее нападающий не захотел приезжать в лагерь национальной сборной, поскольку далек от оптимальной формы.

Дуда отметил, что у него такая ситуация вряд ли возникнет.

«У меня нет с этим проблем. Я не интересуюсь этим вопросом, о котором вы говорите», - цитирует Дуду «Спорт-Экспресс».

8 октября Россия сыграет со Словакией в Казани. 11 октября россияне встретятся в Мариборе со Словенией.