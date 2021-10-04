​Газзаев прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

Артём Дзюба объявил о решении отказаться от вызова в сборную России уже на следующий день после публикации расширенного списка. Футболист сослался на неоптимальную форму – при этом Дзюба по итогам сентября был признан лучшим игроком в РПЛ.

Валерий Газзаев, комментируя ситуацию, заявил, что ему сложно её объяснить, ведь ранее он не сталкивался с отказами игроков от вызова в сборную. По словам Газзаева, состояние футболиста должны определять тренер и медики, а никак не он сам. Заслуженный тренер отметил, что Дзюба мог бы помочь российской национальной команде в октябрьских поединках против словаков и словенцев.

«Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную», - слова Газзаева приводит «РИА Новости».