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​Газзаев прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

04 Октября 2021 • 16:45 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Артём Дзюба объявил о решении отказаться от вызова в сборную России уже на следующий день после публикации расширенного списка. Футболист сослался на неоптимальную форму – при этом Дзюба по итогам сентября был признан лучшим игроком в РПЛ.

Валерий Газзаев, комментируя ситуацию, заявил, что ему сложно её объяснить, ведь ранее он не сталкивался с отказами игроков от вызова в сборную. По словам Газзаева, состояние футболиста должны определять тренер и медики, а никак не он сам. Заслуженный тренер отметил, что Дзюба мог бы помочь российской национальной команде в октябрьских поединках против словаков и словенцев.

«Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную», - слова Газзаева приводит «РИА Новости».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Spirit
04 Октября 2021 в 17:00
наконец - то в тему гафкнул!
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