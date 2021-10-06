Замена для Глушакова – Карпин вызвал в сборную Глебова

Буквально пару часов назад стало известно, что повреждение не позволит полузащитнику «Химок» Денису Глушакову помочь национальной команде России в ближайших матчах в рамках отбора на чемпионат мира.

Как следствие, Валерий Карпин в срочном порядке довызвал в расположение сборной представителя «Ростова» Данила Глебова, с которым хорошо знаком по работе в российском клубе. Официальный сайт РФС отмечает, что футболист присоединится к коллективу уже завтра, 7 октября.

«Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам. Это решение кажется наиболее оптимальным», - прокомментировал свой выбор сам Карпин.