Возвращение Глушакова и Дзюбы: Карпин объявил состав сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к очередным поединкам квалификационного этапа чемпионата мира-2022.
Голкиперы: Гилерме, Дюпин, Сафонов, Крицюк, Лунёв.
Защитники: Джикия, Караваев, Магкеев, Сутормин, Самошников, Дивеев, Осипенко, Терехов, Чистяков, Кудряшов.
Полузащитники: Головин, Кузяев, Мухин, Ерохин, Глушаков, Фомин, Захарян, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ионов, Бакаев, Макаров, Баринов, Зиньковский.
Форварды: Смолов, Тюкавин, Заболотный, Дзюба, Агаларов.
Напомним, что в следующем месяце сборная России сыграет со Словакией и Словенией. Поединки состоятся 8 и 11 октября соответственно.
По итогам шести туров подопечные Карпина имеют в своем активе 13 набранных очков и находятся на второй позиции в таблице группе Н, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.
наш в оконце Карпин ещё новиков вписал в дружину.., ай затрясутся басурманские ворота да от дружины рассейской))) секир мячом их бронь воротную пробивать будемтока)))