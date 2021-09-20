Возвращение Глушакова и Дзюбы: Карпин объявил состав сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к очередным поединкам квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

Голкиперы: Гилерме, Дюпин, Сафонов, Крицюк, Лунёв.

Защитники: Джикия, Караваев, Магкеев, Сутормин, Самошников, Дивеев, Осипенко, Терехов, Чистяков, Кудряшов.

Полузащитники: Головин, Кузяев, Мухин, Ерохин, Глушаков, Фомин, Захарян, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ионов, Бакаев, Макаров, Баринов, Зиньковский.

Форварды: Смолов, Тюкавин, Заболотный, Дзюба, Агаларов.

Напомним, что в следующем месяце сборная России сыграет со Словакией и Словенией. Поединки состоятся 8 и 11 октября соответственно.

По итогам шести туров подопечные Карпина имеют в своем активе 13 набранных очков и находятся на второй позиции в таблице группе Н, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.