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Чемпионат мира 2022

Возвращение Глушакова и Дзюбы: Карпин объявил состав сборной России

20 Сентября 2021 • 13:50 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к очередным поединкам квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

Голкиперы: Гилерме, Дюпин, Сафонов, Крицюк, Лунёв.

Защитники: Джикия, Караваев, Магкеев, Сутормин, Самошников, Дивеев, Осипенко, Терехов, Чистяков, Кудряшов.

Полузащитники: Головин, Кузяев, Мухин, Ерохин, Глушаков, Фомин, Захарян, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ионов, Бакаев, Макаров, Баринов, Зиньковский.

Форварды: Смолов, Тюкавин, Заболотный, Дзюба, Агаларов.

Напомним, что в следующем месяце сборная России сыграет со Словакией и Словенией. Поединки состоятся 8 и 11 октября соответственно.

По итогам шести туров подопечные Карпина имеют в своем активе 13 набранных очков и находятся на второй позиции в таблице группе Н, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (1)
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Don sangre
20 Сентября 2021 в 14:11
Ну держись теперь бусурмане.... Валера свет
наш в оконце Карпин ещё новиков вписал в дружину.., ай затрясутся басурманские ворота да от дружины рассейской))) секир мячом их бронь воротную пробивать будемтока)))
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