Калиниченко: «На данный момент сборная Украины сильнее России»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко, у которого за спиной 47 поединков в футболке сборной Украины, сравнил выступления национальной команды родной страны с результатами российских игроков на международной арене.

Калиниченко считает, что на данный момент украинцы выглядят предпочтительней по ряду причин, например, по количеству и качеству представителей в европейских чемпионатах. «По состоянию на сегодня могу сказать, что сборная Украины сильнее России», - заявил экс-игрок «Спартака» в интервью на ютуб-канале «Бомбардир».

Впрочем, специалист также отметил, что в прошлом году «сине-желтые» играли гораздо лучше, чем на Евро-2020 и в отборе на Мундиаль.