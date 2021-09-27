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Чемпионат мира 2022

ПЦР-тест не подходит: анонсирован старт продаж билетов на матч Россия – Словакия

27 Сентября 2021 • 19:20 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

В одном из двух октябрьских матчей отбора на чемпионат мира сборная России будет принимать Словакию. Встреча пройдёт 8 октября в Казани.

На официальном сайте РФС был анонсирован старт продаж билетов на матч. Приобрести билет можно будет уже во вторник, 28 сентября.

Отмечается, что на игру будет допущено 13 500 зрителей, то есть 30% от общей вместимости арены. Пройти на стадион смогут только те болельщики, которые прошли курс вакцинации или перенесли коронавирус в последнее время. Всё это должно подтверждаться документами. ПЦР-тест для прохода на арену не подойдёт.

Подробная информация о продаже билетов размещена на сайте РФС.

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Сегодня, 27 Сентября
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