Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы

20 Сентября 2021 • 13:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков и форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба могут быть возвращены в сборную России. В твиттер-аккаунте национальной команды намекнули на камбэк игроков, разместив их общее фото в экипировке сборной страны.

В скором времени будет объявлена заявка национальной команды на предстоящие матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022. В октябре подопечные Валерия Карпина сыграют против словаков и словенцев. Игры пройдут 8 и 11 октября соответственно.

После шести туров отбора сборная России набрала 13 баллов и располагается на второй строчке в таблице группе Н.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
14:17 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал вызов в сборную России Дзюбы и Глушакова
13:41 · Чемпионат мира 2022
Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы
12:37 · Чемпионат мира 2022
Карпин - о запрете пива в сборной России: «Давайте водки им дадим ещё, чтобы больше расслабились» 2
11:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете
11:19 · Чемпионат мира 2022
Соболь считает, что Пятов и Ярмоленко могут помочь вернуть Малиновского в сборную Украины
10:59 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Фернандеса в сборную России
10:36 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков считает, что Дзюбу нужно вернуть в сборную России
10:10 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков - о возвращении Глушакова и Дзагоева в сборную: «Их поезд уже ушёл»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ждёт вызова Агаларова в сборную 1
19 Сентября
13:29 · Чемпионат мира 2022
В Турции подтвердили приход Кунца на должность главного тренера сборной
12:28 · Чемпионат мира 2022
Синхронистка Шишкина советует футболистам бегать по 6 часов в день 1
18 Сентября
18:18 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Агаларов заслужил внимание Карпина» 1
17:50 · Англия. Премьер-лига
Польша хочет заиграть Кэша за сборную
10:00 · Чемпионат мира 2022
Федерация футбола Турции определилась с новым наставником для сборной
17 Сентября
21:13 · Чемпионат мира 2022
​Малиновский не был вызван в сборную Украины на фоне информации о конфликте с тренером
Все новости
Рекомендуем