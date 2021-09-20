Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков и форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба могут быть возвращены в сборную России. В твиттер-аккаунте национальной команды намекнули на камбэк игроков, разместив их общее фото в экипировке сборной страны.

В скором времени будет объявлена заявка национальной команды на предстоящие матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022. В октябре подопечные Валерия Карпина сыграют против словаков и словенцев. Игры пройдут 8 и 11 октября соответственно.

После шести туров отбора сборная России набрала 13 баллов и располагается на второй строчке в таблице группе Н.