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Игрок «Ганновера» хочет выступать за сборную России

29 Сентября 2021 • 15:10 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет играть за сборную России. Полузащитник рассчитывает получить вызов в национальную команду.

«Ондуа мечтает выступать за сборную России. Это его цель. Но всему своё время», - цитирует спортивного директора «Ганновера» Маркуса Манна Bild.

Напомним, что ранее Ондуа выступал за ЦСКА и «Анжи». В составе московского клуба он сыграл всего один матч. Отметим, что у футболиста есть также камерунское гражданство, однако он сам хочет выступать именно за сборную России.

В нынешнем сезоне на его счету три матча во 2 Бундеслиге, результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ганновер 96 Гаэль Ондуа
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