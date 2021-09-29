Игрок «Ганновера» хочет выступать за сборную России

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет играть за сборную России. Полузащитник рассчитывает получить вызов в национальную команду.

«Ондуа мечтает выступать за сборную России. Это его цель. Но всему своё время», - цитирует спортивного директора «Ганновера» Маркуса Манна Bild.

Напомним, что ранее Ондуа выступал за ЦСКА и «Анжи». В составе московского клуба он сыграл всего один матч. Отметим, что у футболиста есть также камерунское гражданство, однако он сам хочет выступать именно за сборную России.

В нынешнем сезоне на его счету три матча во 2 Бундеслиге, результативными действиями не отмечался.