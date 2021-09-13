Головин - об уходе Фернандеса: «Это нормальный и естественный процесс»

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из национальной команды. Ранее игрок ЦСКА объявил о завершении международной карьеры.

Головин заявил, что Фернандес является сильным игроком и большим профессионалом, но это было его решение, которое полузащитника не удивило. Футболист отметил, что это нормальный процесс и пожелал защитнику удачи в клубе, пишет Sport24.

Напомним, что Фернандес выступал за сборную России с 2017 года. Ранее он заявил, что больше не может выступать на два фронта и хочет сконцентрироваться на клубной карьере.