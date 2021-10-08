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Боярский: «Дзюба не пойдёт в сборную Карпина»

08 Октября 2021 • 14:18 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Словакия
1.90 3.50 4.50
Через 6 ч. 48 мин.

Актёр Михаил Боярский поделился мнением насчёт конфликта между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.  Напомним, что разногласия между масштабными фигурами в российском футболе начались ещё в «Спартаке». Футболист попал в расширенный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией, но отказался от вызова, сославшись на слабую форму.

Боярский уверен, что дело в другом, а именно в отношениях между Дзюбой и Карпиным: «Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина», - заявил Боярcкий Sport24.

Также актёр считает, что потенциальные оскорбления Дзюбы вроде «предатель» никак на нем не скажутся.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Михаил Боярский Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
08 Октября 2021 в 14:54
Странно, что в контрактах у футболистов нет пункта о том, что при вызове в национальную сборную он ОБЯЗАН в неё явиться. А вопрос его готовности или неготовности определяет ГТ.
Nadezhda
08 Октября 2021 в 14:31
Сборная без Рукаку проживет,думаю и другой тренер (если вдруг Карпина уберут) приглашать его в сборную не будет: играть за сборную-это не привилегия, а почетная ОБЯЗАННОСТЬ. Обиделся он: на обиженных воду возят!
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