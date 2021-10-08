Боярский: «Дзюба не пойдёт в сборную Карпина»

Актёр Михаил Боярский поделился мнением насчёт конфликта между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Напомним, что разногласия между масштабными фигурами в российском футболе начались ещё в «Спартаке». Футболист попал в расширенный список сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией, но отказался от вызова, сославшись на слабую форму.

Боярский уверен, что дело в другом, а именно в отношениях между Дзюбой и Карпиным: «Если Карпин в следующий раз вызовет Артёма, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина», - заявил Боярcкий Sport24.

Также актёр считает, что потенциальные оскорбления Дзюбы вроде «предатель» никак на нем не скажутся.



