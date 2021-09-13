Фернандес: «После Евро я задумался об уходе со сборной»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался по поводу своего ухода из сборной России. Сегодня игрок заявил о завершении международной карьеры.

По его словам, он начал много думать об уходе со сборной после чемпионата Европы, и даже успел обговорить этом с генеральным директором ЦСКА. Также игрок отметил, что ему становится уже тяжело играть на два фронта и сейчас он хочет сконцентрироваться на выступлениях за московский клуб.

Фернандес добавил, что обсудил это решение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и поблагодарил его за оказанную поддержку, пишет пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Фернандес дебютировал в составе сборной России в 2017 году. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.