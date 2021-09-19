Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 80 Комментарии
Премьер-лига

Карпин считает Смолова лучшим российским нападающим

19 Сентября 2021 • 10:14 Комментировать (2)
Урал
...
Локомотив Москва
4.50 3.50 1.85
20.09 16:30

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов удостоился звания лучшего нападающего России по версии Валерия Карпина.

Наставник национальной российской сборной дал однозначный ответ на вопрос, кто является лучшим форвардом страны, назвав имя игрока «железнодорожников» Фёдора Смолова. Также Велерий Карпин объяснил, почему не включил игрока в стартовый состав на игру с Хорватией.

«В этом матче требовалось выполнение установки на сто процентов. Федя был необходим в двух последующих встречах – с Кипром и Мальтой. Подобный подход оправдался», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше РПЛ у Фёдора Смолова на счету 6 забитых мячей в 7 сыгранных турах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
19 Сентября 2021 в 10:48
наверное карпин прав.
Марченко Максим
19 Сентября 2021 в 10:24
Если у тренера сборной России лучший нападающий Смолов ,то грядёт беда на весь российский футбол ))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.09  16:30 Нижний Новгород ... Арсенал Тула 2.55 3.15 3.05
19.09  19:00 Сочи ... Динамо Москва 2.75 3.25 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
11:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бубнова не удивит переход Агаларова в топ-клуб уже зимой
09:08 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не спешит продлевать контракт с Агаларовым 1
02:08 · Россия. Премьер-лига
Сочи - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Сентября
22:18 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Самая плохая игра в сезоне»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «То действие, агрессивное, наглое, когда мы забили, которое Сперцян совершил - это то, что радует в исполнении молодых футболистов»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кабелла: «Для нас было очень непросто вырвать эту победу над «Ахматом»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Краснодар» набрал три очка в матче с «Ахматом» - видео видео
20:58 · Россия. Премьер-лига
Пиняев – самый молодой автор ассиста в РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Винить Сёмина рано»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в голевой перестрелке - видео видео
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Ахмат» - организованная, прессингующая, знающая, как атаковать команда»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Потерь многовато. Слишком дорогой ценой нам даются победы»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Допускали элементарные ошибки, за которые команда «Крылья Советов» нас наказывала»
Все новости
Рекомендуем