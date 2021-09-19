Карпин считает Смолова лучшим российским нападающим

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов удостоился звания лучшего нападающего России по версии Валерия Карпина.

Наставник национальной российской сборной дал однозначный ответ на вопрос, кто является лучшим форвардом страны, назвав имя игрока «железнодорожников» Фёдора Смолова. Также Велерий Карпин объяснил, почему не включил игрока в стартовый состав на игру с Хорватией.

«В этом матче требовалось выполнение установки на сто процентов. Федя был необходим в двух последующих встречах – с Кипром и Мальтой. Подобный подход оправдался», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше РПЛ у Фёдора Смолова на счету 6 забитых мячей в 7 сыгранных турах.