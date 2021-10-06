Сёмин – о травме Головина: «Карпин придумает, кем его заменить»

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением относительно отсутствия Александра Головина в заявке сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира.

Российский хавбек «Монако» получил травму в игре девятого тура Лиги 1 против «Бордо», из-за которой остался в расположении клуба.

«Головин – наш ведущий игрок, лидер на поле. Придётся непросто без него, но Карпин придумает, кем его заменить. Варианты есть», - передаёт слова Юрия Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Головин отличился за монегасков уже 3 забитыми мячами и 3 ассистами в 13 поединках во всех турнирах.