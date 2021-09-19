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Синхронистка Шишкина советует футболистам бегать по 6 часов в день

19 Сентября 2021 • 12:28 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Синхронистка Алла Шишкина после общения с главным тренером сборной России Валерией Карпиным призвала футболистов брать пример с её коллег. Девушки тренируются по 10 месяцев в году на базе, а тренировки длятся до 11 часов каждый день. Об этом Шишкина написала на «Спорт-Экспрессе», добавив, что под такими нагрузками игроки в футбол просто бы постоянно травмировались.

Тем не менее, Шишкина считает, что Карпин готов увеличить интенсивность и продолжительность занятий. «Бегали бы по шесть часов ежедневно, и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», - считает Шишкина.

Напомним, что после чемпионата Европы 2020 года Валерий Карпин заменил Станислава Черчесова на посту рулевого сборной России. Под его руководством команда набрала 7 очков в трех отборочных матчах чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алла Шишкина Валерией Карпин
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Комментарии (1)
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Crocodile
19 Сентября 2021 в 12:45
есть вещи которые нужно называть своими именами.
синхронистка Шишкина не вещь, но дура крепкая.
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