Синхронистка Шишкина советует футболистам бегать по 6 часов в день

Синхронистка Алла Шишкина после общения с главным тренером сборной России Валерией Карпиным призвала футболистов брать пример с её коллег. Девушки тренируются по 10 месяцев в году на базе, а тренировки длятся до 11 часов каждый день. Об этом Шишкина написала на «Спорт-Экспрессе», добавив, что под такими нагрузками игроки в футбол просто бы постоянно травмировались.

Тем не менее, Шишкина считает, что Карпин готов увеличить интенсивность и продолжительность занятий. «Бегали бы по шесть часов ежедневно, и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой», - считает Шишкина.

Напомним, что после чемпионата Европы 2020 года Валерий Карпин заменил Станислава Черчесова на посту рулевого сборной России. Под его руководством команда набрала 7 очков в трех отборочных матчах чемпионата мира.