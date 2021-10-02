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Чемпионат мира по футболу 2022

Черчесов мог возглавить сборную Турции

02 Октября 2021 • 00:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов сообщил о том, что его кандидатура рассматривалась футбольной федерацией Турции, которая искала нового главного тренера для национальной команды. Об этом российский специалист заявил в эфире Hejt Park, сообщает «Р-Спорт».

- Они мне звонили сами, были удивлены, что я знаю турецких футболистов, - рассказал Черчесов, добавив, что не считает это каким-то достижением, ведь это часть работы тренера.

Также Станислав Саламович опроверг информацию о том, что он летал в Варшаву на матч «Легия» - «Лестер», чтобы вернуться в польский клуб.

Напомним, что 19 сентября было объявлено, что турецкую сборную возглавил Штефан Кунц.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Турции Станислав Черчесов
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