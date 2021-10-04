​РФС подтвердил, что Головин не приедет в лагерь сборной России

Александр Головин не поможет российской сборной в предстоящих матчах против Словакии и Словении. Информацию подтвердил РФС посредством публикации на своём официальном сайте. Отмечается, что у Головина была выявлена травма мышцы бедра. Месяц назад из-за такого же повреждения полузащитник пропустил три недели.

Сборная России примет словаков 8 октября, после чего сыграет в гостях у словенцев 11 октября. На текущий момент команда Валерия Карпина в своей группе отбора на чемпионат мира-2022 занимает второе место, уступая Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.