Победа, за которую стыдно. Кто из игроков сборной России разочаровал в матче против Словакии

Оценки футболистам Валерия Карпина

Вот и не знаешь, спасибо сказать Карпину за эту сборную России или наоборот, переметнуться к критикам. Вроде результаты прекрасны – три победы и ничья с хорватами, общий счёт 5:0. Но, когда видишь, как словаки себя ведут в Казани, просто больно становится. Отскочили. Это самый лестный эпитет для сегодняшней игры сборной России. Гости вели себя, как «Бавария» в матче против условного «Кельна». И только удача, которая следует за Карпиным в сборной России, помогла сегодня набрать целых три очка.

Статистика матча: владение мячом – 26:74, удары по воротам – 10:27, в створ – 1:5, угловые – 6:14. Кто же позволил сборной России победить? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 8,5. Герой матча, что уж тут говорить. Обидно, когда словаки в Казани играют первым номером, давят сборную России и по делу заслуживают победу. Но по факту побеждают россияне, потому что в воротах феерит Матвей Сафонов. Только поэтому.

СЕРГЕЙ ТЕРЕХОВ – 4,5. В «Сочи» у Терехова получается гораздо больше. Сегодня Шранц не заметил сопротивления Терехова, очень много сделал на правом полуфланге. Сергей проиграл почти все единоборства (5 из 6), и всего раз отметился удачным действием в отборе.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Центр обороны напоминал проходной двор, почти каждый навес/заброс в штрафную площадь вызывал панику. Джикия в конце матча чуть не подарил гол словакам, махнув ногой мимо мяча после банального заброса. Спасли Сафонов (как обычно) и Чистяков.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 4,0. Вторил Джикии и напарник по центру обороны. Ужасно неповоротлив был Игорь Дивеев, проиграв всю борьбу внизу (3 эпизода из 3). Ганцко и Гараслин очень опасно били из-под Дивеева, который совсем не мешал. Обостряющие передачи через центр в нашу штрафную проходили постоянно.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 5,5. Сутормин тоже постоянно упускал Гараслина, но за активные атакующие действия чуть заработал вистов. В отличие от Терехова, Алексей пригодился в контрнаступлениях, неплохо их разгонял из своих же перехватов – так было три раза.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,0. И центр поля мы тоже проиграли словакам. Баринов уверенности не внушал. Частенько ошибался в центре поля, подарив словакам две опасные атаки. От жёлтой карточки Дмитрия уберёг только арбитр. Но положительные действия в обороне тоже были – 2 заблокированных удара, 3 перехвата.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - 7,0. Единственный полевой игрок, заслуживающий хорошей оценки. Капитанская повязка подарила Далеру крылья, и он весь матч порхал по полю. Отдал больше всех точных передач (20), сделал больше всех отборов (3), прекрасен был и на перехватах (2), и в развитии контратак.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 4,5. Две (!) точные передачи за час игрового времени – катастрофический показатель для полузащитника. Ерохин вроде старался, подставлялся под удары словаков, но такая тусклая игра в созидании просто не может завершиться хорошей оценкой.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 5,0. Протащил мяч в голевом эпизоде, часто просил передачу, активничал, но всё равно на весах положительных и отрицательных действий примерное равенство. Частенько партнёры не понимали Бакаева и мяч просто уходил в аут.

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АРСЕН ЗАХАРЯН – б/о. Три точные передачи в активе Захаряна. Оценить такую игру очень сложно, даже несмотря на голевой прострел на Шкриньяра.

ФЁДОР СМОЛОВ – б/о. Смолов накопил побольше точных передач (7), но мячи не цеплял, атаки не придумывал и был справедливо заменён после первого тайма вместе с Захаряном.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о.

ДАНИИЛ ФОМИН - б/о.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 6,5. Лучшая замена Карпина. Чистяков укрепил центр обороны, много работал при навале словаков, ложился под удары. Подстраховал ошибку Джикии, опередив Шранца, оказавшегося перед пустыми воротами.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ - б/о.

ФЁДОР КУДРЯШОВ - б/о.