​Глушаков не поможет сборной России в октябре

Денис Глушаков не сможет помочь сборной России в октябрьских поединках отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт». Во вторник, напомним, Глушаков досрочно завершил вечернюю тренировку национальной команды. Дело в повреждении мышц задней поверхности бедра, полученном футболистом в последней игре чемпионата за «Химки».

Стоит сказать, что Денис Глушаков получил вызов в ряды сборной России впервые с весны 2018 года.

8 октября сборная России в Казани примет сборную Словакии. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в Мариборе против Словении.