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Чемпионат мира по футболу 2022

​Глушаков не поможет сборной России в октябре

06 Октября 2021 • 14:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Денис Глушаков не сможет помочь сборной России в октябрьских поединках отбора на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт». Во вторник, напомним, Глушаков досрочно завершил вечернюю тренировку национальной команды. Дело в повреждении мышц задней поверхности бедра, полученном футболистом в последней игре чемпионата за «Химки».

Стоит сказать, что Денис Глушаков получил вызов в ряды сборной России впервые с весны 2018 года.

8 октября сборная России в Казани примет сборную Словакии. Спустя три дня команда Валерия Карпина сыграет в Мариборе против Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Глушаков
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