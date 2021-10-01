Матыцин поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России

Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что команда Валерия Карпина добьётся максимальных результатов к октябрьских поединках отбора к чемпионату мира.

«Ожидание только побед. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи, поэтому посмотрим. Если будут победы, будут положительные оценки», - приводит слова Олега Матыцина ТАСС.

Напомним, что соперниками российской сборной в предстоящих квалификационных играх к ЧМ станут команды Словакии и Словении.

В настоящий момент россияне занимают в своей отборочной группе второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.