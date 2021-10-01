Онопко заявил, что удивлён решением Дзюбы не ехать в лагерь сборной

Уже через неделю начнутся поединки отбора на чемпионат мира, где национальная команда России будет противостоять Словении и Словакии. Наставник Валерий Карпин на днях огласил окончательный список вызванных в лагерь сборной футболистов.

Как и предполагалось, тренерский штаб удовлетворил желание нападающего Артёма Дзюбы, который отказался от вызова, аргументируя это своей плохой физической и игровой формой. Известный российский футболист Виктор Онопко высказался касательно случившегося, удивившись такому решению экс-капитана. «Отказ Дзюбы ехать в сборную стал сюрпризом. Думал, он не будет говорить: «Я не хочу», - подметил Онопко в одном из выпусков на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что по состоянию на текущий момент сборная России занимает вторую строчку в отборочной группе на Мундиаль.