Кто такой Арсен Адамов: Кого Валерий Карпин вызвал в сборную России

В воскресенье Валерий Карпин удивил всю футбольную общественность, вызывав в сборную России Арсена Адамова. Кажется, о существовании такого игрока многие и слыхом не слыхивали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об Адамове.

Арсен Адамов родился в Свердловской области, но первые шаги в большом футболе делал в «Ахмате». При этом у него было такое лобби, что легко было усомниться в таланте игрока. Хайдар Алханов (бывший вице-президент «Ахмата») – дед Адамова, а Руслан Адамов (который был заместителем генерального директора) – отец.

Адамов – это профильный правый защитник, и на этой позиции он дебютировал в «Ахмате» в прошлом июле. Правда, за грозненский клуб он провёл всего 6 матчей: 4 – в Премьер-лиге и 2 – в кубке страны. Зимой за смешные по нынешним меркам 50 тысяч евро «Урал» выкупил Адамова.

В Екатеринбурге защитник довольно быстро занял место в основном составе, выходя на правом фланге обороны и однажды сыграв слева. В этом сезоне позиция Адамова изменилась. Несколько раз он выходил слева в защите, но чаще занимает место в центре. В целом у 21-летнего футболиста довольно неплохая статистика. В текущем сезоне он провёл без замен все 10 матчей, в которых в среднем делал по 1,5 отбора за игру, 2,2 перехвата и почти не фолил. К тому же Адамов довольно здорово играет с мячом. За игру он делает порядка 41 передачи при 85% точности.

Адамова рановато называть открытием этого сезона, но он действительно производит приятное впечатление, особенно на фоне «Урала», у которого имеются проблемы. И всё же его вызов в сборную – это, конечно, шок. Приглашение Адамова можно объяснить не только его неплохой игрой, но и его разносторонностью. Защитник может сыграть на любой позиции, а учитывая обилие травм, Карпину явно нужны универсальные солдаты.

Тем не менее вызов Адамова говорит ещё и о том скудном выборе, который есть у наставника нашей сборной. Карпину просто настолько некого звать, что приходится вызывать футболистов, которые пока только перспективны, но не более того. В этом смысле, конечно, вспоминается, как Фабио Капелло вызвал в сборную Чернова, который не имел никакого опыта.

Можно, конечно, порадоваться за «Урал». Уже зимой или следующим летом в крайнем случае клуб из Екатеринбурга сможет продать Адамова за несколько миллионов евро, серьёзно заработав на футболисте. В ближайшее время стоит ждать тонны слухов о том, как за защитника начнут сражаться российские клубы побогаче.

С другой стороны, в памяти всплывает ещё одна история про защитника из уральского клуба, который из ноунейма стремительно превратился в оплот обороны. Георгий Джикия также начинал сезон в «Амкаре» в статусе никому не известного игрока, а закончил в ранге чемпиона в «Спартаке» и футболиста сборной России. Остаётся пожелать Адамову повторить этот путь.

Андрей Центров