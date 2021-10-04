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Кто такой Арсен Адамов: Кого Валерий Карпин вызвал в сборную России

04 Октября 2021 • 00:21 Комментировать (1)
РОССИЯ
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Словакия
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08.10 21:45

В воскресенье Валерий Карпин удивил всю футбольную общественность, вызывав в сборную России Арсена Адамова. Кажется, о существовании такого игрока многие и слыхом не слыхивали. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об Адамове.

Арсен Адамов родился в Свердловской области, но первые шаги в большом футболе делал в «Ахмате». При этом у него было такое лобби, что легко было усомниться в таланте игрока. Хайдар Алханов (бывший вице-президент «Ахмата») – дед Адамова, а Руслан Адамов (который был заместителем генерального директора) – отец.

Адамов – это профильный правый защитник, и на этой позиции он дебютировал в «Ахмате» в прошлом июле. Правда, за грозненский клуб он провёл всего 6 матчей: 4 – в Премьер-лиге и 2 – в кубке страны. Зимой за смешные по нынешним меркам 50 тысяч евро «Урал» выкупил Адамова.

В Екатеринбурге защитник довольно быстро занял место в основном составе, выходя на правом фланге обороны и однажды сыграв слева. В этом сезоне позиция Адамова изменилась. Несколько раз он выходил слева в защите, но чаще занимает место в центре. В целом у 21-летнего футболиста довольно неплохая статистика. В текущем сезоне он провёл без замен все 10 матчей, в которых в среднем делал по 1,5 отбора за игру, 2,2 перехвата и почти не фолил. К тому же Адамов довольно здорово играет с мячом. За игру он делает порядка 41 передачи при 85% точности.

Адамова рановато называть открытием этого сезона, но он действительно производит приятное впечатление, особенно на фоне «Урала», у которого имеются проблемы. И всё же его вызов в сборную – это, конечно, шок. Приглашение Адамова можно объяснить не только его неплохой игрой, но и его разносторонностью. Защитник может сыграть на любой позиции, а учитывая обилие травм, Карпину явно нужны универсальные солдаты.

Тем не менее вызов Адамова говорит ещё и о том скудном выборе, который есть у наставника нашей сборной. Карпину просто настолько некого звать, что приходится вызывать футболистов, которые пока только перспективны, но не более того. В этом смысле, конечно, вспоминается, как Фабио Капелло вызвал в сборную Чернова, который не имел никакого опыта.

Можно, конечно, порадоваться за «Урал». Уже зимой или следующим летом в крайнем случае клуб из Екатеринбурга сможет продать Адамова за несколько миллионов евро, серьёзно заработав на футболисте. В ближайшее время стоит ждать тонны слухов о том, как за защитника начнут сражаться российские клубы побогаче.

С другой стороны, в памяти всплывает ещё одна история про защитника из уральского клуба, который из ноунейма стремительно превратился в оплот обороны. Георгий Джикия также начинал сезон в «Амкаре» в статусе никому не известного игрока, а закончил в ранге чемпиона в «Спартаке» и футболиста сборной России. Остаётся пожелать Адамову повторить этот путь.

Андрей Центров

Нужен ли сборной России Арсен Адамов?
Да, он заслужил проявить себя Да, но пока только знакомство Нет, ещё слишком мало опыта Нет, вызвали из-за безысходности
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Арсен Адамов
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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:53
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