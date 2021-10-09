Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над сборной Словакии со счётом 1:0.

«Что здесь можно сказать, это, конечно, очень плохо. Даже не слабо, а именно плохо. Во втором тайме вообще была беда. Вытащили счастливый билет - Шкриньяр забил в свои ворота. А в игровом плане просто беда. Ощущение такое, что словаки процентов 70 играли с мячом. Хорошо, что угадали с Сафоновым. Все кричали, что Гилерме - номер один, а вышел Сафонов. Два раза он точно выручил в стопроцентных голевых ситуациях.

Мы играем против не самой грозной Словакии дома, и нас во втором тайме просто волтузят. Наша сборная просто выживала. Очень хорошо, что спасал Сафонов. Мы сделали лишь пару контратак только из-за того, что словаки всей командой бежали вперёд. Моментов то не было, просто бежали, где-то тыкались. Сегодня нашим просто повезло. Сейчас все начнут кричать, что все здорово и махать руками. А игры то нет. Словакия с населением 5 миллионов человек играет сильнее», - сказал Мостовой.