Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.

«Понятно, что просто так не завершают карьеру в сборной. Я думаю, что это произошло по состоянию здоровья. Физическое здоровье не позволяет ему выступать и за ЦСКА, и за сборную. Марио всегда отдавался на поле. Видимо, пришел такой момент, когда физическое состояние не позволяет разрываться на два фронта. Теперь он сосредоточится только на клубе. Нужно сказать ему спасибо за то, что на протяжении нескольких сезонов отдавал свои силы и здоровье и в играх за ЦСКА, и в играх за сборную.

Я думаю, такое решение продиктовано только состоянием здоровья. Это точно не тренерское решение. Нельзя сказать, что Карпин не рассчитывал на него. Марио Фернандес Карпину бы пригодился, особенно при его схеме. Он выполнял большой объем работы, он обостряет и защищается. Это игрок, который бы помог.

Единственное, он мог бы закончить этот цикл отбора на чемпионат мира, сказать, что уйдет после нового года. С ним бы нормально попрощались, поблагодарили бы болельщики, команда, руководство. Но видимо на сегодняшний момент Марио уже чувствует, что не может помочь и клубу, и сборной из-за физического состояния. Поэтому он уже решил сосредоточиться только на клубе. Ничего такого в этом нет», - сказал Масалитин.