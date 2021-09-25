Все по заслугам: Карпин зовёт в сборную России тех, кто лучше прямо сейчас

Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи команды. В списке много неожиданных фамилий. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что все по заслугам.

В предыдущие годы тренеров сборной России часто критиковали за то, что у них есть любимчики и нелюбимчики. Первые даже в плохой форме вызывались в национальную команду, а вторым не помогала даже хорошая игра. Если посмотреть на список Карпина, то кажется, что у него пока нет ни неприкасаемых, ни отверженных.

Карпин не испугался вызвать Гамида Агаларова, который играет всего лишь за «Уфу». Раз этот нападающий прямо сейчас забивает больше всех, то заслуживает шанса. Карпин не собирается ждать от него стабильности в выступлениях, ему прямо сейчас нужен тот, кто забивает. Статус клуба и всё остальное не имеет никакого значения. Хорошо играешь – добро пожаловать в сборную. И это прекрасный сигнал для всех – Карпин следит за каждым и готов дать шанс.

Кроме того, Карпин хотел вернуть Дзюбу в сборную России. Наставник подтвердил наличие конфликта, но он готов был убрать разногласия на второй план. Дзюба начал оживать, отдал несколько голевых передач. Сейчас форвард мог быть полезен сборной, и двери в национальную команду ему открыты. Карпин играет на результат, и тренер продемонстрировал, что ему он важнее личных взаимоотношений. Дзюба отказался, но, кажется, что Карпин готов будет ещё раз позвать форварда, если тот передумает.

Кого-то удивило возвращение Дениса Глушакова. Он давно не играл, ему много лет. Однако сейчас Глушаков действительно выглядит круто, и Карпина не волнуют все предрассудки. Прямо сейчас хавбек может помочь национальной команде, потому что находится в хорошей форме.

Есть ли хоть один игрок с российским паспортом, который находится в форме, но не вызван в сборную? Пожалуй, нет. Карпин выбирает лучших вне зависимости от клубной прописки. Из всего списка игроков большие вопросы лишь к вызову Андрея Лунёва, который сидит в запасе «Байера». Однако вратарей, как известно, выбирает не Карпин, а Виталий Кафанов. А вот из полевых игроков сложно назвать кого-то, кто бы не заслужил вызова. Это позитивно, что Карпин выбирает лучших. Такой подход не даёт одним игрокам успокоиться, а другие понимают, что всё в их силах. В этом смысле интересно, что недавно на матче ФНЛ был замечен Николай Писарев. Неужели кого-то там просматривал?

Главная проблема сборной – это правый фланг обороны. Валерий Карпин надеется, что Вячеслав Караваев успеет поправиться и набрать форму, но вот замены ему толком нет. В «Зените» вынужденно используют Сутормина, и его же позвал Карпин. Видимо, Николай Рассказов ошибкой в матче с «Легией» похоронил свои шансы на попадание в сборную сейчас. Карпин не может рассчитывать на игрока, который может взять и так «накосячить» в ответственный момент.

Травм вообще сейчас много среди кандидатов в сборную России, и хочется верить, что больше никто в ближайшее время не вылетит из строя. Нашу команду ждут сложные матчи, и все футболисты нужны в хорошей форме и полностью готовыми.