​Матч Россия – Словакия не перенесут

Из-за проблем с газоном на «Ак Барс Арене» матч сборных России и Словакии, запланированный на 8 октября, мог быть перенесён на другой стадион. Тем не менее, переноса не будет. На официальном сайте РФС сообщается о том, что в течение сентября на «Ак Барс Арене» будут проходить работы по улучшению качества поля. В этот период «Рубин» будет принимать соперников на Центральном стадионе.

По словам Александра Алаева, занимающего должность генерального секретаря РФС, руководители региона заверили Союз в том, что к матчу Россия – Словакия в рамках отбора на чемпионат мира поле будет в порядке.