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Чемпионат мира 2022

​Матч Россия – Словакия не перенесут

27 Августа 2021 • 22:12 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Из-за проблем с газоном на «Ак Барс Арене» матч сборных России и Словакии, запланированный на 8 октября, мог быть перенесён на другой стадион. Тем не менее, переноса не будет. На официальном сайте РФС сообщается о том, что в течение сентября на «Ак Барс Арене» будут проходить работы по улучшению качества поля. В этот период «Рубин» будет принимать соперников на Центральном стадионе.

По словам Александра Алаева, занимающего должность генерального секретаря РФС, руководители региона заверили Союз в том, что к матчу Россия – Словакия в рамках отбора на чемпионат мира поле будет в порядке.

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Сборная России Сборная Словакии Ак Барс Арена
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