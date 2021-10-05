Карпин заявил, что не хочет проводить ЧМ по футболу каждые два года

Наставник сборной России Валерий Карпин признался, что выступает против проведения чемпионата мира каждые два года.

До этого с такой инициативой выступили в ФИФА. В организации считают, что такое решение позволит чётко определить календарь турниров клубов и сборных.

Карпин объяснил свою позицию тем, что у игроков может произойти перегруз. Ведь в Европе футболисты играют по 70 поединков.

«А потом будут возмущаться, почему столько травм», — цитирует Карпина ТАСС.

В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации ЧМ-2022 - с командами Словакии и Словении.