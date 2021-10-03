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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян сможет сыграть за сборную

03 Октября 2021 • 10:01 Комментировать (1)
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
окончен

Повреждение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна оказалось не столь серьёзным, как показалось на первый взгляд.

В матче десятого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) хавбек столичного «Динамо» Арсен получил травму. Игрок уходил с поля с явными признаками хромоты, что сильно настораживало в свете грядущих матчей российской сборной в отборе к чемпионату мира со Словакией и Словенией.

Но как информирует «Спорт-экспресс», у 18-летнего футболиста нет серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы препятствовать его участию в грядущих играх.

В любом случае, финальный вердикт по включению Захаряна в заявку на матчи квалификации остаётся за медицинским штабом сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Cruyff
03 Октября 2021 в 12:14
во блин звезду нашли без него сборная не сборная
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