Захарян сможет сыграть за сборную

Повреждение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна оказалось не столь серьёзным, как показалось на первый взгляд.

В матче десятого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1) хавбек столичного «Динамо» Арсен получил травму. Игрок уходил с поля с явными признаками хромоты, что сильно настораживало в свете грядущих матчей российской сборной в отборе к чемпионату мира со Словакией и Словенией.

Но как информирует «Спорт-экспресс», у 18-летнего футболиста нет серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы препятствовать его участию в грядущих играх.

В любом случае, финальный вердикт по включению Захаряна в заявку на матчи квалификации остаётся за медицинским штабом сборной.