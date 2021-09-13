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Малафеев: «Фернандес вписал свое имя в историю российского футбола»

13 Сентября 2021 • 16:12 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу ухода защитника Марио Фернандеса из национальной команды. Ранее игрок заявил о завершении международной карьеры.

Малафеев заявил, что Фернандес был одним из лидеров сборной и навсегда вписал своё имя в историю российского футбола. Также экс-вратарь отметил, что понял решение футболиста, так как сам был в аналогичной ситуации, и добавил, что в такое время хочется больше времени проводить с семьей. 

По словам Малафеева, заменить защитника будет тяжело, но у тренерского штаба наверняка должны быть идеи по этому поводу, пишет Sport24.

Напомним, что Фернандес выступал в составе сборной России с 2017 года. За это время он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Марио Фернандес
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