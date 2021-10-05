Кудряшов считает Кузяева лучшим кандидатом в сборной на роль учителя

Фёдор Кудряшов дал интервью пресс-службе Российского футбольного союза по случая Дня учителя.

Игрок российской сборной признался, что он родился в учительской семье – его мама была директором школы, а отец – учителем истории.

«Мне нравился русский язык. У меня был четвёрка, но мне нравилось грамотно писать. До сих пор стараюсь в сообщениях ставить все знаки препинания», - признался Кудряшов.

На вопрос, кто из партнёров по сборной России мог бы проявить себя в роли учителя, Кудряшов предложил кандидатуру Далера Кузяева: «Он скромный, но рассудительный и ответственный. Возможно, у него получилось бы».