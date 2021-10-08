Карпин в перерыве матча Россия - Словакия сделал двойную замену

Наставник сборной России Валерий Карпин провёл двойную замену в перерыве поединка квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Поле покинули хавбек Арсен Захарян и форвард Фёдор Смолов. Вместо них появились Даниил Фомин и Антон Заболотный.

После первого тайма Россия ведёт со счётом 1:0.

На матче работает бригада испанских арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Россия находится на 2-й позиции в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести поединках. Россияне по дополнительным показателям уступают лидерство сборной Хорватии.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.