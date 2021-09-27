Зиньковский: Расстроился, что не попал в окончательную заявку сборной

Сегодня была обнародована финальная заявка сборной России на предстоящие матчи в отборе на чемпионат мира. Наставник Валерий Карпин отсеял сразу восемь футболистов из предварительного списка, среди которых оказался и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Сам футболист отреагировал на такое решение главного тренера, заявив, что узнал о непопадании в состав уже после официального оглашения. Также Зиньковский отметил, что не знает о причинах случившегося. «Это выбор тренера, его нужно принимать. Хочется попасть в сборную. Расстроился чуть-чуть», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, что в лагерь национальной команды также не поедут Станислав Крицюк и Зелимхан Бакаев, которых ожидали там увидеть.