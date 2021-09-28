Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об окончательном списке сборной России на октябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира со Словакией и Словенией.

- В итоговый список Валерия Карпина попали Агаларов и Глушаков. Как это оцениваете?

- Глушаков уже не раз вызывался в сборную, и имеет большой опыт. Последние матчи он проводит качественно и его вызов не случаен. Он вполне может выйти на поле.

- Вас не смущает, что «Химки», за которые он выступает, находятся внизу таблицы?

- Нет. «Химки» - это команда, а Глушаков - футболист. Один в поле не воин. Химчане играют относительно неплохо и их проблема не в том, что они на дне, просто они потеряли группу игроков линии обороны. Надо различать отдельного футболиста и команду.

- А что касается Агаларова?

- Его клуб тоже находится те так высоко в таблице. Но он много и стабильно забивает. Поэтому и получил приглашение. Вызов Агаларова тоже правомерен хотят бы для того, чтобы познакомиться и посмотреть его на тренировках рядом с игроками уровня национальной сборной.

- В нападении Карпин оставил Смолова, Заболотного и Агаларова. То есть всего три форварда. Это не смущает?

- Возможно, Агаларов как раз выйдет на поле в такой ситуации.

- Какой подход вам больше нравится: привлекать в сборную таких опытных и проверенных, как Глушаков, или молодежь на перспективу, как Агаларов?

- Все время считалось, что команда хороша, когда есть симбиоз. Каждый привносит свое: опыт, хладнокровие, мудрость, эмоциональную заряженность. Одно дополняет другое и команда от этого только выигрывает. А футболисты, которые хорошо реализуют моменты и не теряют шансы, всегда ценны. В игре порой один шанс все решает.

- Вас не удивляет непопадание в состав Зиньковского, одного из лучших дриблеров РПЛ, который недавно забил «Зениту»?

- Нет. Хотя футболисты, которые могут обыграть, и забить, скоростные, динамичные всегда котируются. Видимо, ему еще нужно время, но это талантливый футболист. Мы тоже ждем его в сборной со временем.

- Алексей Миранчук не сыграл за «Аталанту» последние два матча. Его вызов оправдан? Тем более, Карпин говорил, что будет вызывать тех, кто хорошо играет?

- Вызов зависит еще и от того, как Карпин предполагает играть против конкретных соперников, и какие футболисты ему для этого нужны. Есть игроки уровня Мбаппе. Их приглашение не зависит от того, с кем ты играешь и других деталей. Они уровнем мастерства заметно выделяются. Поэтому их приглашение идет автоматом. Когда мы говорим об игроках, которые вызываются в нашу сборную, то надо отметить, что у нас нет футболистов, которые были бы на голову сильнее других. Там в две копейки разница. Поэтому масса вариантов, когда одного пригласили, а второго нет. Хотя оба неплохие. Просто есть нюансы, по которым и вызывается конкретный человек. У нас всего три форварда. Может быть, он будет вторым нападающим в оттяжке. Например, под Смоловым. Тренер анализирует все эти варианты.

- Та же ситуация с Луневым, который не сыграл за «Байер» ни одного матча. Не кажется ли вам, что Карпин отходит от своих принципов?

- Не кажется. Приглашение вратарей – прерогатива Кафанова. А он сейчас вызывает больше голкиперов, чем раньше. Это делается с целью знакомства, общения, и с целью дать ребятам направление, что с его точки зрения нужно добавить вратарям. Как я понимаю, он просматривает ребят и на перспективу, и старается им помочь советами, где что исправить.

- После отказа Дзюбы ехать в сборную, кто должен взять на себя роль лидера нашей команды?

- Дзюба был одним из лидеров, задавал ребятам настрой, и поддерживал волевой потенциал команды. В том, что Артем отказался от выступления за сборную, он не прав. Это не сборная Карпина или Черчесова, а сборная России. Наш национальный флаг. Поэтому в форме он или нет, такие разговоры не серьезны. Он должен был приехать. Я даже не знаю, кто его может заменить. Наверное, Джикия и другие опытные ребята должны взять на себя эту роль. Как правило это делают игроки центральный оси. Много ребят сейчас поменялось и надо еще смотреть, как у них складываются взаимоотношения.

Елена Григорьевская