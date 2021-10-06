​Мостовой допускает, что в коллективе сборной России есть проблемы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой допускает, что в коллективе национальной команды существуют проблемы.

«Вы посмотрите, что происходит - кто- то выбывает, кто-то не едет, кто-то отказывается. Непонятная атмосфера в этой сборной. Возможно, что-то не так внутри коллектива», - поделился своими мыслями Мостовой для sport24.

Мостовой также отметил потерю Александра Головина, получившего травму в последней игре «Монако» в чемпионате Франции. Мостовой считает, что без Головина результат матча против Словакии может получиться другим.

Матч сборных России и Словакии пройдёт в пятницу, 8 октября.