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Чемпионат мира по футболу 2022

​Мостовой допускает, что в коллективе сборной России есть проблемы

06 Октября 2021 • 15:41 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Словакия
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08.10 21:45

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой допускает, что в коллективе национальной команды существуют проблемы.

«Вы посмотрите, что происходит - кто- то выбывает, кто-то не едет, кто-то отказывается. Непонятная атмосфера в этой сборной. Возможно, что-то не так внутри коллектива», - поделился своими мыслями Мостовой для sport24.

Мостовой также отметил потерю Александра Головина, получившего травму в последней игре «Монако» в чемпионате Франции. Мостовой считает, что без Головина результат матча против Словакии может получиться другим.

Матч сборных России и Словакии пройдёт в пятницу, 8 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Abaika
06 Октября 2021 в 16:23
Мостовой - злобный человек по отношению к Карпину.
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