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Карпин доволен формой Миранчука

06 Октября 2021 • 08:54 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
1.85 3.60 4.80
08.10 21:45

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о физическом состоянии хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в преддверии игр со Словакией и Словенией.

«В каком состоянии приехал Миранчук? В великолепном! Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет», - приводит слова Валерия Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, что в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие пока лишь в пяти играх за «Аталанту», отличившись одним ассистом.

Ранее итальянские средства массовой информации сообщили, что 25-летний российский хав в январе может сменить место клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Алексей Миранчук
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