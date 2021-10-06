Карпин доволен формой Миранчука

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о физическом состоянии хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в преддверии игр со Словакией и Словенией.

«В каком состоянии приехал Миранчук? В великолепном! Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет», - приводит слова Валерия Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, что в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие пока лишь в пяти играх за «Аталанту», отличившись одним ассистом.

Ранее итальянские средства массовой информации сообщили, что 25-летний российский хав в январе может сменить место клубной прописки.