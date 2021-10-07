Игнатьев: «У Карпина недобор качественных игроков»

Завтра, 8 октября, сборная России сразится со словаками в отборе на мундиаль на фоне огромных кадровых проблем – в преддверии матча национальная команда потеряла ряд игроков, которые считались ключевыми в составе.

Свое внимание на имеющееся трудности обратил и бывший наставник сборной Борис Игнатьев. Он поддержал Валерия Карпина, отметив, что тому приходится работать в трудных условиях. «Карпину на данном этапе досталась сложная доля. У него явный недобор качественных футболистов. Я далек от мысли говорить, что всё, что у него под руками, это второсортные игроки, но не надо обманывать себя и всех», - прокомментировал Игнатьев в интервью Rusfootball.info.

Также эксперт подметил, что в лазарете оказались те парни, которые являются лидерами не только на поле, а и в раздевалке. По прогнозам экс-тренера, Россия даже в таком случае сохраняет хорошие шансы справиться с соперниками.