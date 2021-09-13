Колосков - об уходе Фернандеса: «Огромная потеря. В России сейчас нет равного ему защитника»

Почетный президент РФС Вячеслав высказался по поводу ухода Марио Фернандеса из сборной России. Сегодня защитник объявил о завершении международной карьеры.

Колосков заявил, что уход Фернандеса - огромная потеря для сборной России. Также он отметил, что сегодня в стране нет равного ему защитника. По его словам, оборона - самая уязвимая точка команды, и потеря игрока ЦСКА только усугубляет эту уязвимость.

Кроме этого, он добавил, что Фернандес ранее уже говорил, что ему тяжело играть на два фронта, и его уход не должен стать неожиданным для тренерского штаба, пишет Sport24.

Напомним, что Фернандес выступал за сборную России с 2017 года. Ранее он заявил, что хочет сконцентрироваться на выступлениях за ЦСКА.