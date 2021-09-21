Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал опубликованный расширенный состав сборной России.

«Вызов Дзюбы и Глушакова? Противоречат сами себе. То Смолова не ставили, потом поставили. Дзюбу не брали, говорили, что не нужен, теперь берут, оказывается, нужен. Глушакова вернули, его давно в сборной не было. Но ясно, что его взяли, потому что он уже 6 мячей забил в этом сезоне. Он уже забил больше многих нападающих. Если бы не было тех разговоров и утверждений, что были раньше, я бы удивился вызову этих футболистов. А так, я уже не удивляюсь. По-футбольному все правильно, а по каким-то личным интересам у нас все идет непонятно.

Что касается Агаларова, вряд ли мы его увидим в ближайшее время в футболке сборной. Думаю, он, скорее всего, так и останется только в расширенном списке пока что. Есть Смолов, вернулся Дзюба, есть Заболотный, который забил «Спартаку». И вдруг Агаларов. Ему нужно продолжать забивать и играть, если все пойдет хорошо, то его купит какой-то клуб посильнее. Он сейчас может в «Уфе» мячей 15 забить, представляете. Там вся команда может 15 не забить, а тут один игрок (смеется). У Агаларова сейчас все карты в руках, к тому же он - игрок молодёжной сборной», - сказал Мостовой.