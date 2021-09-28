Агент Тюкавина: Возможно, он завысил ожидания от своей игры

Валерий Карпин огласил список футболистов, которые будут помогать ему добывать путевку на чемпионат мира уже в предстоящих матчах квалификации. В окончательную заявку не попал молодой форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Эту ситуацию прокомментировал агент игрока Алексей Сафонов, который объяснил, что к такому решению нужно отнестись с понимаем. Он полагает, что Карпин сделал ставку на опытность, ведь на данный момент нужно в первую очередь добыть результат.

«Тюкавину надо дальше работать, не вижу никакой трагедии. Планку высоко поднял, может, завысил ожидания от своей игры», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Также он отметил, что нападающий, скорее всего, будет вызван в молодежную команду России.