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Чемпионат мира 2022

Агент Тюкавина: Возможно, он завысил ожидания от своей игры

28 Сентября 2021 • 00:34 Комментировать
РОССИЯ
...
Словакия
08.10 21:45

Валерий Карпин огласил список футболистов, которые будут помогать ему добывать путевку на чемпионат мира уже в предстоящих матчах квалификации. В окончательную заявку не попал молодой форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Эту ситуацию прокомментировал агент игрока Алексей Сафонов, который объяснил, что к такому решению нужно отнестись с понимаем. Он полагает, что Карпин сделал ставку на опытность, ведь на данный момент нужно в первую очередь добыть результат.

«Тюкавину надо дальше работать, не вижу никакой трагедии. Планку высоко поднял, может, завысил ожидания от своей игры», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Также он отметил, что нападающий, скорее всего, будет вызван в молодежную команду России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Тюкавин
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