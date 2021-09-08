Колосков заявил, что Карпин отлично справился с работой в тяжелейших условиях

Сборная Россия смогла выполнить минимальную поставленную задачу и добыть семь очков в сентябрьских матчах. Как следствие, новоиспеченный наставник команды Валерий Карпин удостоился похвалы от почетного президента РФС Вячеслава Колоскова.

Бывший чиновник отметил, что россияне выдали хорошие игры, несмотря на ограниченные временные рамки для подготовки. «В тяжелейших условиях пришлось Карпину дело делать, по сути познакомиться с людьми, которых он знал только издалека. Он отлично справился с работой», - цитирует Колоскова Sport24.

Почетный президент РФС подчеркнул, что проблемы с физической готовностью футболистов пропадут к октябрю, ведь к тому времени они уже полностью войдут в сезон. Также Колосков заговорил о шансах выйти на чемпионат мира с первого места, которые, по его мнению, достаточно велики.